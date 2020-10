Auto pirata travolge gruppo di giovani a Quezzi | 4 feriti gravi tra cui una ragazza incinta

occhio_notizie : #Genova, auto pirata travolge quattro ragazzine, una è incinta di otto mesi: gravissime due 17enni - Laura_in_cucina : #Genova, auto pirata travolge quattro ragazzine, una è incinta di otto mesi: gravissime due 17enni - vincecamaggio : Incidente a Genova, auto pirata sbanda e travolge gruppo di ragazzi: due giovani ferite - magicaGrmente22 : L’automobilista, un giovane di 23 anni della zona, era ubriaco, è scappato. La polizia lo ha rintracciato poco più… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Fermato pirata che ha travolto gruppo a Genova. Due ragazze gravissime -

Ultime Notizie dalla rete : Auto pirata

Foggia, 25 ottobre 2020. Ancora incidenti stradali con auto in sosta coinvolte. Dopo l’incidente di ieri in via Arpi dove sono rimaste danneggiate 4 auto in sosta mentre il pirata della strada è fuggi ...È stato rintracciato e arrestato il conducente dell’auto finita fuori strada nella notte a Quezzi. Il pirata della strada ha travolto e falciato quattro ragazzi che in quel momento si trovavano in pia ...