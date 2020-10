Armi | spie | traffici con l’Iran Non è un film accade a Roma e c’è il morto

Leggi su formiche

(Di domenica 25 ottobre 2020) Said Ansary Firouz aveva 68 anni. Nato negli Stati Uniti ma cittadino iraniano, figlio dell’ambasciatore di Teheran aai tempi dello Scià di Persia, è stato freddato martedì nel comuneno di Formello da un connazionale, Foloty Cave, su cui spiccava da un anno un mandato d’arresto per droga, poi suicidatosi. Il Messaggero, quotidiano che da giorni segue con attenzione la vicenda, oggi ha raccontato la rete di conoscenze di Firouz: “del regime di Teheran, ndranghetisti, trafficanti russi e faccendieri italiani”. Il suo compito era portare agli ayatollah droni da guerra, mitragliatori e fucili di precisione nella primavera del 2017. Un business illegale che gli avrebbe fruttato 6 milioni di euro. Mai incassati. Dietro il movente ufficiale, cioè un litigio per un debito di ...