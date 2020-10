Una vita: Francesco Bomenuto entra nel cast (Di sabato 24 ottobre 2020) Francesco Bomenuto entra nel cast ed è l’unico italiano tra i protagonisti della soap “Una vita” trasmessa ogni giorno su Canale 5 Grande novità per “Una vita”: Francesco Bomenuto entra a far parte della soap iberica più amata in Italia, trasmessa ogni giorno su Canale5. Unico italiano nel cast, il personaggio interpretato dall’attore di origini calabresi sarà introdotto nelle puntate che… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 24 ottobre 2020)neled è l’unico italiano tra i protagonisti della soap “Una” trasmessa ogni giorno su Canale 5 Grande novità per “Una”:a far parte della soap iberica più amata in Italia, trasmessa ogni giorno su Canale5. Unico italiano nel, il personaggio interpretato dall’attore di origini calabresi sarà introdotto nelle puntate che… L'articolo Corriere Nazionale.

chetempochefa : «Io non sono Superman. Sono solo un tipo ottimista che ha avuto una vita meravigliosa e continua ad averla perché s… - SkySportMotoGP : Un omaggio a MARCO SIMONCELLI a 9 anni dalla sua morte ? «Si vive di più andando cinque minuti al massimo su una mo… - caritas_milano : Una vita spesa per curare i più poveri e indifesi in Guinea Bissau, Mozambico e Somalia Assassinata brutalmente ne… - lapillo1 : RT @BarillariDav: Vale la pena chiudere bar e ristoranti e far fallire migliaia di commercianti? Vale la pena creare una generazione di bam… - Grand_Battery : RT @PieroPelu: Facciamo una vita normale ma stando attentissimi alle norme di sicurezza: ne va del nostro futuro! #fuckdacovid #gigante #p… -