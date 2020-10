Un bus si è ribaltato a Castelvetrano  dopo un incidente | due morti 

Leggi su agi

(Di sabato 24 ottobre 2020) AGI - Sono due le persone rimaste uccise nell'stradale avvenuto in Sicilia, dove un autobus si è capovoltouno scontro con un'autovettura. Si tratta del conducente 66enne di quest'ultima e di un passeggero 45enne dell'autobus, che stava percorrendo la statale che porta a Castelvetrano. Il passeggero è morto in ospedale. L'episodio è avvenuto intorno alle 9.10, sulla s.s. 119, quando una Ford Fiesta avrebbe impattato contro il mezzo dell'Autoservizi Salemi, in arrivo da Palermo con a bordo 13 passeggeri. L'autobus è finito fuori dalla carreggiata e sono in corso gli accertamenti sulle condizioni del resto dei passeggeri. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che stanno eseguendo i rilievi, i carabinieri della stazione di Castelvetrano e della compagnia di Trapani e i ...