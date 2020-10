Scherma | Errigo | “Sto bene Grazie per i messaggi di affetto”

sportface2016 : #Scherma, #Errigo: 'Sto meglio, ho sempre più energie. Speriamo di continuare così' - ImpieriFilippo : RT @toMMilanello: Focolaio nella nazionale di #nuoto. Sono dieci i positivi al #Covid19, tra questi Burdisso e Di Cola, ma anche i pluridec… - usatoscherma : RT @toMMilanello: Focolaio nella nazionale di #nuoto. Sono dieci i positivi al #Covid19, tra questi Burdisso e Di Cola, ma anche i pluridec… - toMMilanello : Focolaio nella nazionale di #nuoto. Sono dieci i positivi al #Covid19, tra questi Burdisso e Di Cola, ma anche i pl… - LuciaLaVita1 : RT @sportface2016: #Scherma, Arianna #Errigo positiva al #coronavirus: 'Mi dispiace per chi è stato a contatto con me' -

Ultime Notizie dalla rete : Scherma Errigo

Innanzitutto mi dispiace per tutte le persone, per fortuna poche, che sono state a stretto contatto con me e che in questo momento rischiano di ammalarsi. Poi volevo dirvi che sto bene, ho pochi sinto ...Arianna Errigo ha comunicato attraverso il suo profilo di Instagram di essere risultata positiva al Coronavirus ...