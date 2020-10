Romulus | la serie tv tutta in latino

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 24 ottobre 2020) Matteo Sacchi Cosa c'è nel bosco? Nel bosco ci sono dèi crudeli, come Rumia, signora dei lupi. E quanto è grande il bosco? È sconfinato, quasi come il cielo e viverci dentro per sei mesi è quello che i giovani devono fare per diventare adulti. Cosa c'è nel bosco? Nel bosco ci sono dèi crudeli, come Rumia, signora dei lupi. E quanto è grande il bosco? È sconfinato, quasi come il cielo e viverci dentro per sei mesi è quello che i giovani devono fare per diventare adulti. Devono convivere col terrore. Del resto niente è facile nella Terra dei Trenta Re che formano la Lega latina sotto la guida di Re Numitore, signore di Alba Longa. C'è chi brama il potere, come Spurius, il signore di Velia, e ci sono riti e presagi da rispettare. Soprattutto ora che non piove da mesi e la popolazione ha paura di ...