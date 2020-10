Napoli brucia e de Magistris la guarda in studio tv. Da sindaco di strada a sindaco in poltrona (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Napoli brucia. Il cuore brucia. La città messa a ferro e fuoco da violenti e delinquenti. Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris la guarda da uno studio televisivo, dentro uno schermo. “Ma non sarebbe utile che in questo momento lei ci lasciasse e andasse lì?” chiede la giornalista Lucia Annunziata. Il primo cittadino sorride e risponde. “Sì posso pure andare ma non è che posso andare dentro a uno scontro. Io sarei un attimo più attento a capire cosa sta succedendo“. Da sindaco di strada a sindaco tv. Non negli scontri, ma il ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto. Il cuore. La città messa a ferro e fuoco da violenti e delinquenti. Ildi, Luigi delada unotelevisivo, dentro uno schermo. “Ma non sarebbe utile che in questo momento lei ci lasciasse e andasse lì?” chiede la giornalista Lucia Annunziata. Il primo cittadino sorride e risponde. “Sì posso pure andare ma non è che posso andare dentro a uno scontro. Io sarei un attimo più attento a capire cosa sta succedendo“. Daditv. Non negli scontri, ma il ...

