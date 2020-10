Mara Maionchi ricoverata: è positiva al Covid-19 (Di sabato 24 ottobre 2020) Anche Mara Maionchi positiva al Covid-19. La discografica, che nei giorni passati è stata impegnata con le registrazioni di Italia’s Got Talent, è stata ricoverata in un ospedale di Milano. A rivelarlo, il sito Tpi, secondo il quale le condizioni della settantanovenne non sarebbero gravi. «È serena e sa di essere in ottime mani», ha fatto sapere lo staff della Maionchi, il cui contaggio potrebbe aver avuto origine negli studi televisivi Sky. Leggi su vanityfair (Di sabato 24 ottobre 2020) Anche Mara Maionchi positiva al Covid-19. La discografica, che nei giorni passati è stata impegnata con le registrazioni di Italia’s Got Talent, è stata ricoverata in un ospedale di Milano. A rivelarlo, il sito Tpi, secondo il quale le condizioni della settantanovenne non sarebbero gravi. «È serena e sa di essere in ottime mani», ha fatto sapere lo staff della Maionchi, il cui contaggio potrebbe aver avuto origine negli studi televisivi Sky.

