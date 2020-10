LIVE F1, GP Portogallo 2020 in DIRETTA: Hamilton in pole-position. Leclerc eccellente 4° su Ferrari! (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA LA CRONACA DELLE QUALIFICHE CHARLES Leclerc: “CONTENTO DI QUANTO FATTO, CERCHEREMO DI CONFERMARCI IN GARA” LE DICHIARAZIONI DI LEWIS Hamilton LE DICHIARAZIONI DI VALTTERI BOTTAS LE DICHIARAZIONI DI MAX VERSTAPPEN 16.35 Si chiude una splendida qualifica del GP del Portogallo! Hamilton piazza la pole numero 97 della carriera davanti a Bottas, Verstappen e un ottimo Leclercl. Vettel chiude 15mo. Grazie per la cortese attenzione, buon proseguimento di giornata! CLASSIFICA TEMPI QUALIFICHE 1 44 L. Hamilton (M) Mercedes 1’16″652 21 2 77 V. Bottas (M) Mercedes +00″102 1’16″754 17 3 33 M. Verstappen (B) Red ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA LA CRONACA DELLE QUALIFICHE CHARLES: “CONTENTO DI QUANTO FATTO, CERCHEREMO DI CONFERMARCI IN GARA” LE DICHIARAZIONI DI LEWISLE DICHIARAZIONI DI VALTTERI BOTTAS LE DICHIARAZIONI DI MAX VERSTAPPEN 16.35 Si chiude una splendida qualifica del GP delpiazza lanumero 97 della carriera davanti a Bottas, Verstappen e un ottimol. Vettel chiude 15mo. Grazie per la cortese attenzione, buon proseguimento di giornata! CLASSIFICA TEMPI QUALIFICHE 1 44 L.(M) Mercedes 1’16″652 21 2 77 V. Bottas (M) Mercedes +00″102 1’16″754 17 3 33 M. Verstappen (B) Red ...

SkySportF1 : ?? Bandiera rossa a Portimao ?? (-40’ ?? #FP2) In fiamme l'AlphaTauri di Gasly Il LIVE ? - SkySportF1 : ?? Lewis inizia a martellare (-30 ?? #FP3) ?? Testacoda per Leclerc, lontano Vettel Il LIVE ? - SkySportF1 : Formula 1, GP di Portogallo le qualifiche in diretta live a Portimao (Algarve) #PortugueseGP #SkyMotori #F1… - Ilarioforjuve : Di #Vettel si sa qualcosa? #Desaparicido - SkySportF1 : ? Una Ferrari non ce la fa (?? #Q2) ?? Verstappen insidia le Mercedes IL LIVE ? -