Le migliori 10 commedie gioiosamente nazifasciste (Di sabato 24 ottobre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=0fv54rVLDxI Più sono atroci, più fanno ridere. Più sembra che non ci sia niente da ridere, più le ironie sono divertenti. Più è spinoso l’argomento, più si crea nel pubblico una strana forma di eccitazione data dalla consapevolezza di essere parte di qualcosa di scomodo, per alcuni condannabile e in un certo senso tabù. Ridere del nazismo e del fascismo rientra perfettamente nella categoria, e negli anni diversi film (non tantissimi) hanno preso questa strada con successo. Questa settimana I predatori dà una spallata all’idea. L’esordio alla regia di Pietro Castellitto è infatti una commedia che coinvolge due famiglie, una delle quali formata da neofascisti. La parte formidabile è che il giovane regista non cerchi mai di giudicare i personaggi, ... Leggi su wired (Di sabato 24 ottobre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=0fv54rVLDxI Più sono atroci, più fanno ridere. Più sembra che non ci sia niente da ridere, più le ironie sono divertenti. Più è spinoso l’argomento, più si crea nel pubblico una strana forma di eccitazione data dalla consapevolezza di essere parte di qualcosa di scomodo, per alcuni condannabile e in un certo senso tabù. Ridere del nazismo e del fascismo rientra perfettamente nella categoria, e negli anni diversi film (non tantissimi) hanno preso questa strada con successo. Questa settimana I predatori dà una spallata all’idea. L’esordio alla regia di Pietro Castellitto è infatti una commedia che coinvolge due famiglie, una delle quali formata da neofascisti. La parte formidabile è che il giovane regista non cerchi mai di giudicare i personaggi, ...

RaffaelloMo : Castillejo é scivolato col culo come nelle migliori commedie fantozziane - LaviniaVentanni : RT @magicawaitsforu: Tommaso e Francesco appoggiati l'uno sull'altro come nelle migliori commedie romantiche. MA LA VOLETE SMETTERE? #gfvi… - hugmelanaa : RT @magicawaitsforu: Tommaso e Francesco appoggiati l'uno sull'altro come nelle migliori commedie romantiche. MA LA VOLETE SMETTERE? #gfvi… - fookinglosah23 : RT @magicawaitsforu: Tommaso e Francesco appoggiati l'uno sull'altro come nelle migliori commedie romantiche. MA LA VOLETE SMETTERE? #gfvi… - Violuz02 : RT @magicawaitsforu: Tommaso e Francesco appoggiati l'uno sull'altro come nelle migliori commedie romantiche. MA LA VOLETE SMETTERE? #gfvi… -

Ultime Notizie dalla rete : migliori commedie Le 5 migliori commedie on the road in streaming ComingSoon.it Le migliori 10 commedie gioiosamente nazifasciste

Questa settimana I predatori dà una spallata all’idea. L’esordio alla regia di Pietro Castellitto è infatti una commedia che coinvolge due famiglie, una delle quali formata da neofascisti. La parte ...

Storie degli ultimi papi – La commedia del bergoglio: “Poca religione, molta scena (di massa)…” Ed il mistero delle dimissioni di paparatzy

Siamo a metà febbraio 2012 – Papa Ratzinger non aveva ancora ancora annunciato le sue dimissioni, ma erano nell’aria, c’erano state minacce di attentati accompagnate da una campagna mediatica provenie ...

Questa settimana I predatori dà una spallata all’idea. L’esordio alla regia di Pietro Castellitto è infatti una commedia che coinvolge due famiglie, una delle quali formata da neofascisti. La parte ...Siamo a metà febbraio 2012 – Papa Ratzinger non aveva ancora ancora annunciato le sue dimissioni, ma erano nell’aria, c’erano state minacce di attentati accompagnate da una campagna mediatica provenie ...