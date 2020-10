Grande Fratello Vip 5, puntata 23-10-2020: furia Zelletta e Balotelli, sei in nomination (Di sabato 24 ottobre 2020) La puntata del Grande Fratello Vip 5 di venerdì 23 ottobre 2020 è cominciata con l’entrata in Casa dell’eliminata della scorsa settimana, Matilde Brandi, per confrontarsi con gli inquilini cui aveva mosso le critiche più feroci, ovvero Tommaso Zorzi, Guenda Goria, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. Successivamente si è passati allo scontro tra Tommaso e il (ex?) Grande amico Francesco Oppini, che ha scoperto come parte della Casa ormai dubiti della sua lealtà e lo consideri un doppiogiochista. Anche Zorzi, che l’ha sempre adorato, ha cominciato a cambiare opinione notando come il figlio di Alba Parietti sia un po’ una banderuola. Anche Pierpaolo Pretelli in settimana è parso un po’ deluso dalla sua Elisabetta Gregoraci, che a ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 24 ottobre 2020) LadelVip 5 di venerdì 23 ottobreè cominciata con l’entrata in Casa dell’eliminata della scorsa settimana, Matilde Brandi, per confrontarsi con gli inquilini cui aveva mosso le critiche più feroci, ovvero Tommaso Zorzi, Guenda Goria, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. Successivamente si è passati allo scontro tra Tommaso e il (ex?)amico Francesco Oppini, che ha scoperto come parte della Casa ormai dubiti della sua lealtà e lo consideri un doppiogiochista. Anche Zorzi, che l’ha sempre adorato, ha cominciato a cambiare opinione notando come il figlio di Alba Parietti sia un po’ una banderuola. Anche Pierpaolo Pretelli in settimana è parso un po’ deluso dalla sua Elisabetta Gregoraci, che a ...

