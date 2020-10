Grande Fratello, Matilde Brandi rompe il silenzio: “Falsi e giocatori” (Di sabato 24 ottobre 2020) Grande Fratello Vip, Matilde Brandi rompe il silenzio: “Falsi e giocatori”. L’ex concorrente, ospite a Verissimo, ha parlato un po’ delle dinamiche che si sono create nella casa Matilde Brandi è stata da poco eliminata dal Grande Fratello Vip e da quando è uscita dalla casa si è tolta un po’ di sassolini dalle scarpe. … L'articolo Grande Fratello, Matilde Brandi rompe il silenzio: “Falsi e giocatori” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 24 ottobre 2020)Vip,il: “Falsi e giocatori”. L’ex concorrente, ospite a Verissimo, ha parlato un po’ delle dinamiche che si sono create nella casaè stata da poco eliminata dalVip e da quando è uscita dalla casa si è tolta un po’ di sassolini dalle scarpe. … L'articoloil: “Falsi e giocatori” proviene da YesLife.it.

Gazzetta_it : #Balotelli (ultima partita giocata in marzo) di nuovo sotto i riflettori per una battuta volgare e sessista al #GFV… - GassmanGassmann : Ascolti tv 19 ottobre 2020: Gassmann sempre meglio del Grande Fratello Vip ?????? - alissrossi98 : RT @peularis: Tommaso on fire con gli autori del Grande Fratello che vogliono farlo allenare, lui fermo in cucina a stendere la pasta della… - _DAGOSPIA_ : ALDO GRASSO: QUESTA EDIZIONE DEL GRANDE FRATELLO VIP È UNA CAGATA PAZZESCA... - andIoop950 : RT @peularis: Tommaso on fire con gli autori del Grande Fratello che vogliono farlo allenare, lui fermo in cucina a stendere la pasta della… -