GP Teruel FP3 Moto3: Arenas ritorna in vetta (Di sabato 24 ottobre 2020) Era da un po’ che Albert Arenas non primeggiava in qualche classifica. Ma questa mattina, nelle FP3 del GP di Teruel della Moto3, il leader del mondiale rompe questo “mini digiuno” chiudendo la sessione (e la classifica combinata) con il primo tempo. Lo spagnolo del Team Aspar ottiene la performance in condizioni per lui difficili: una sanzione per guida irresponsabile lo obbliga a saltare gli ultimi 15 minuti dell’ultimo turno di libere disponibile. Stessa sanzione per Raul Fernandez, il quale però mantiene il suo posto in Q2 grazie al secondo tempo. Risale, e di molto, la china Celestino Vietti, che con un giro super artiglia il terzo tempo entrando di diritto nella qualifica “che conta”. Subito dietro “Celin” c’è Romano Fenati, autore fin qui di un ottimo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 24 ottobre 2020) Era da un po’ che Albertnon primeggiava in qualche classifica. Ma questa mattina, nelle FP3 del GP didella, il leader del mondiale rompe questo “mini digiuno” chiudendo la sessione (e la classifica combinata) con il primo tempo. Lo spagnolo del Team Aspar ottiene la performance in condizioni per lui difficili: una sanzione per guida irresponsabile lo obbliga a saltare gli ultimi 15 minuti dell’ultimo turno di libere disponibile. Stessa sanzione per Raul Fernandez, il quale però mantiene il suo posto in Q2 grazie al secondo tempo. Risale, e di molto, la china Celestino Vietti, che con un giro super artiglia il terzo tempo entrando di diritto nella qualifica “che conta”. Subito dietro “Celin” c’è Romano Fenati, autore fin qui di un ottimo ...

