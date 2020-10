Fiorentina Udinese, i convocati di Gotti: torna Stryger Larsen (Di sabato 24 ottobre 2020) Luca Gotti ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani contro la Fiorentina: l’elenco Portieri: 31 Gasparini; 88 Nicolas; 96 Scuffet.Difensori: 3 Samir; 5 Ouwejan; 14 Bonifazi; 16 Molina; 18 Ter Avest; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 87 De Maio; 90 Zeegelaar.Centrocampisti: 6 Makengo; 10 De Paul; 11 Walace; 22 Arslan; 37 Pereyra; 99 Coulibaly.Attaccanti: 7 Okaka; 9 Deulofeu; 15 Lasagna; 23 Pussetto; 30 Nestorovski; 45 Forestieri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Lucaha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di domani contro la: l’elenco Portieri: 31 Gasparini; 88 Nicolas; 96 Scuffet.Difensori: 3 Samir; 5 Ouwejan; 14 Bonifazi; 16 Molina; 18 Ter Avest; 19; 50 Becao; 87 De Maio; 90 Zeegelaar.Centrocampisti: 6 Makengo; 10 De Paul; 11 Walace; 22 Arslan; 37 Pereyra; 99 Coulibaly.Attaccanti: 7 Okaka; 9 Deulofeu; 15 Lasagna; 23 Pussetto; 30 Nestorovski; 45 Forestieri. Leggi su Calcionews24.com

