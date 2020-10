Federica Pellegrini annuncia | “Con un altro lockdown mi ritiro”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 24 ottobre 2020), dopo essere risultata positiva al Covid-19, sta riflettendo seriamente sul suo futuro tanto dare che, in caso di un, potrebbe ritirarsi. Possibile ritiro per? La campionessa di nuota pare decisa ad abbandonare l’ attività agonistica: “Se c’è unio smetterò di nuotare. Ho le spalle larghe, so quello che dico. Le Olimpiadi con unverranno annullate e io tra tre anni non nuotero’ più”. “Come mi sono contagiata? È strano perché avevo fatto un tampone molecolare domenica, negativo. Mercoledi ho nuotato e mi sono sentito le gambe ...