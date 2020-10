Elisa Isoardi scenderà in pista a Ballando con le Stelle? Il video con Raimondo Todaro non lascia dubbi (Di sabato 24 ottobre 2020) La situazione qualche giorno fa era apparsa critica, tanto che Elisa Isoardi sembrava destinata a saltare la puntata di questa sera di Ballando con le Stelle. Ma un nuovo video pubblicato dalla stessa conduttrice sul proprio canale Instagram, insieme all’ormai inseparabile maestro Raimondo Todaro, non sembra lasciare spazio a dubbi. L’ex di Matteo Salvini ci sarà, nonostante l’infortunio al piede. “Forza e coraggio, mai mollare! – scrive a corredo del post sui social – Domani io, la mia caviglia e Raimondo Todaro non è che avremo bisogno di voi… di più!”. Resta però da capire come l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) La situazione qualche giorno fa era apparsa critica, tanto chesembrava destinata a saltare la puntata di questa sera dicon le. Ma un nuovopubblicato dalla stessa conduttrice sul proprio canale Instagram, insieme all’ormai inseparabile maestro, non sembrare spazio a. L’ex di Matteo Salvini ci sarà, nonostante l’infortunio al piede. “Forza e coraggio, mai mollare! – scrive a corredo del post sui social – Domani io, la mia caviglia enon è che avremo bisogno di voi… di più!”. Resta però da capire come l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco ...

