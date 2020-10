Elezioni Usa 2020, votare quest’anno è davvero un problema. E il Covid c’entra poco (Di sabato 24 ottobre 2020) Ho ricevuto proprio ieri dal Segretario di Stato del Texas il messaggio email che conteneva la scheda elettorale da compilare per votare in queste contestatissime Elezioni presidenziali del 3 novembre prossimo. Le istruzioni (diverse pagine) non sono certo un rebus, ma tanto facili nemmeno, e comunque, quest’anno, le modalità possono variare anche sensibilmente da Stato a Stato, e gli Stati, negli Usa, sono 50. Io dovrò votare per posta ma la mia busta, arrivando da oltreoceano, potrà arrivare fino a 5 giorni dopo il voto del 3 novembre (ovviamente verrà contata solo in caso di disputa e per dati statistici). In giro per il mondo si parla soltanto della disputa tra i due contendenti della Casa Bianca, ma la scheda elettorale (in allegato) contiene anche l’elezione, a livello federale, di uno dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Ho ricevuto proprio ieri dal Segretario di Stato del Texas il messaggio email che conteneva la scheda elettorale da compilare perin queste contestatissimepresidenziali del 3 novembre prossimo. Le istruzioni (diverse pagine) non sono certo un rebus, ma tanto facili nemmeno, e comunque, quest’anno, le modalità possono variare anche sensibilmente da Stato a Stato, e gli Stati, negli Usa, sono 50. Io dovròper posta ma la mia busta, arrivando da oltreoceano, potrà arrivare fino a 5 giorni dopo il voto del 3 novembre (ovviamente verrà contata solo in caso di disputa e per dati statistici). In giro per il mondo si parla soltanto della disputa tra i due contendenti della Casa Bianca, ma la scheda elettorale (in allegato) contiene anche l’elezione, a livello federale, di uno dei ...

