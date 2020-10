Covid, sindaci scrivono all’Asl: “Persa tracciabilità positivi. Cittadini sofferenti e disorientati” (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “Come sindaci siamo in grandi difficoltà in quanto si è persa qualsiasi tracciabilità dei positivi. Non abbiamo nemmeno notizia dei soggetti posti in isolamento fiduciario. E’ necessario che i sindaci vengano messi a conoscenza dei Cittadini positivi al tampone“. Lo scrivono, in una lettera indirizzata alla Direzione Generale dell’Asl Caserta e ai responsabili dei distretti sanitari 17, 18 e 19, i primi Cittadini di 12 Comuni del Casertano, ovvero di Aversa (Alfonso Golia) e dei centri del limitrofo hinterland, in particolare di Carinaro (Nicola Affinito), Casaluce (Tatone Antonio), Cesa (Enzo Guida), Gricignano di Aversa (Vincenzo Santagata), S. Arpino (Giuseppe ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “Comesiamo in grandi difficoltà in quanto si è persa qualsiasi tracciabilità dei. Non abbiamo nemmeno notizia dei soggetti posti in isolamento fiduciario. E’ necessario che ivengano messi a conoscenza deial tampone“. Lo, in una lettera indirizzata alla Direzione Generale dell’Asl Caserta e ai responsabili dei distretti sanitari 17, 18 e 19, i primidi 12 Comuni del Casertano, ovvero di Aversa (Alfonso Golia) e dei centri del limitrofo hinterland, in particolare di Carinaro (Nicola Affinito), Casaluce (Tatone Antonio), Cesa (Enzo Guida), Gricignano di Aversa (Vincenzo Santagata), S. Arpino (Giuseppe ...

