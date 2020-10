Coronavirus, non mi piace ammetterlo ma solo la paura ci può salvare (Di sabato 24 ottobre 2020) In linea generale ritengo che la paura sia una cattiva consigliera. Tende a bloccare e impedire un sano ragionamento e la possibilità di affrontare la difficoltà in modo serio e mirato. Purtroppo, sottolineo il purtroppo, in questo momento la paura pare invece necessaria. Le persone, solo se spinte dalla paura, metteranno in atto accorgimenti atti a ridurre la circolazione del virus. Non c’è provvedimento governativo che tenga, se non riscopriamo in noi questo sentimento atavico. Dalle caverne in poi la paura degli altri animali ha costretto l’uomo a raggrupparsi con suoi simili ed accettare regole sociali. Nel bambino la paura della sofferenza aiuta a comprendere cosa si può fare e cosa no. Se il bimbo salta dalla sedia e si sbuccia il ginocchio, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) In linea generale ritengo che lasia una cattiva consigliera. Tende a bloccare e impedire un sano ragionamento e la possibilità di affrontare la difficoltà in modo serio e mirato. Purtroppo, sottolineo il purtroppo, in questo momento lapare invece necessaria. Le persone,se spinte dalla, metteranno in atto accorgimenti atti a ridurre la circolazione del virus. Non c’è provvedimento governativo che tenga, se non riscopriamo in noi questo sentimento atavico. Dalle caverne in poi ladegli altri animali ha costretto l’uomo a raggrupparsi con suoi simili ed accettare regole sociali. Nel bambino ladella sofferenza aiuta a comprendere cosa si può fare e cosa no. Se il bimbo salta dalla sedia e si sbuccia il ginocchio, ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus non Firenze, Nardella: «evitare lockdown, il coronavirus non diventi pretesto per scontri» Corriere Fiorentino Covid, virologo Palù: "95% casi sono asintomatici, stop isteria"

Contagi in aumento, con drastico peggioramento della situazione relativa al coronavirus: sono ore concitate quelle che sta vivendo il territorio nazionale. I ...

CORONAVIRUS: CAMPANIA in LOCKDOWN da SUBITO, ecco la richiesta del GOVERNATORE DE LUCA, VIDEO

La situazione CORONAVIRUS, e non solo, in Campania, sta sfuggendo di mano. I casi di positività a Sars-Cov-2 aumentano giorno dopo giorno superando quota 2.000 nelle ultime 24 ore. E per questo, il Go ...

