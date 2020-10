Cinghiali uccisi a Roma: Oipa presenta un esposto alla Procura della Repubblica (Di sabato 24 ottobre 2020) Sarà depositato all’inizio della prossima settimana alla Procura della Repubblica l’esposto dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) per l’uccisione di una mamma cinghiale con i suoi sei cuccioli a Roma che avevano trovato riparo in un’area giochi dell’Aurelio e lì rinchiusi prima di essere uccisi respingendo le soluzioni alternative che erano state offerte. L’esposto chiede alla Procura di disporre l’accertamento dei fatti valutando i loro eventuali profili d’illiceità penale. L’ipotesi di reato è quella che richiama l’art. 544 bis ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 24 ottobre 2020) Sarà depositato all’inizioprossima settimanal’dell’Organizzazione internazionale protezione animali () per l’one di una mamma cinghiale con i suoi sei cuccioli ache avevano trovato riparo in un’area giochi dell’Aurelio e lì rinchiusi prima di essererespingendo le soluzioni alternative che erano state offerte. L’chiededi disporre l’accertamento dei fatti valutando i loro eventuali profili d’illiceità penale. L’ipotesi di reato è quella che richiama l’art. 544 bis ...

Cinghiali uccisi a Roma: “Ai miei figli non ho saputo spiegare il perché di tanta crudeltà”

Una soluziona che a detta del Campidoglio era divenuta inevitabile ma che non va giù a chi ha visto uccidere in pubblico il piccolo branco. “I miei bambini ogni giorno andavano a salutare i cinghiali ...

