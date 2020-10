Veneto condannato per discriminazione: non garantisce servizi pediatrici a bambini stranieri (Di venerdì 23 ottobre 2020) Anno 2020, il Veneto condannato per discriminazione a causa del suo sistema sanitario. È la sentenza con cui il tribunale di Venezia si è espresso relativamente alla situazione che riguarda la Ussl 3 Serenissima della città lagunare: da tempo questo presidio sanitario non garantisce prestazioni pediatriche ai minori figli di cittadini non comunitari e privi di cittadinanza. Per questo motivo, prestazioni di questo genere possono essere praticate soltanto attraverso l’accesso al pronto soccorso. LEGGI ANCHE > Anche nello smartworking c’è discriminazione di genere Veneto condannato per discriminazione nei confronti dei minori senza cure pediatriche Una situazione che va avanti da tempo e che è stata ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Anno 2020, ilpera causa del suo sistema sanitario. È la sentenza con cui il tribunale di Venezia si è espresso relativamente alla situazione che riguarda la Ussl 3 Serenissima della città lagunare: da tempo questo presidio sanitario nonprestazioni pediatriche ai minori figli di cittadini non comunitari e privi di cittadinanza. Per questo motivo, prestazioni di questo genere possono essere praticate soltanto attraverso l’accesso al pronto soccorso. LEGGI ANCHE > Anche nello smartworking c’èdi generepernei confronti dei minori senza cure pediatriche Una situazione che va avanti da tempo e che è stata ...

coreanalfabeta : RT @francofontana43: Regioni razziste Bambini stranieri, condannato il Veneto per discriminazione. @ilmanifesto - DaCaiomauro : RT @Zetaricordi: Il #Veneto condannato perché non ha garantito la sanità pubblica per i bambini stranieri. Eppure #Zaia è un governatore co… - Lgiova66 : RT @Zetaricordi: Il #Veneto condannato perché non ha garantito la sanità pubblica per i bambini stranieri. Eppure #Zaia è un governatore co… - agatha_nat : Senti Senti... - maldinapoli : RT @unoscribacchino: In Veneto si sono verificate per anni discriminazioni sanitarie nei confronti di bambini stranieri. Emergency ha docu… -

Ultime Notizie dalla rete : Veneto condannato Bambini stranieri, condannato il Veneto per discriminazione Il Manifesto Processo Mose, prescrizione per l’ex sindaco di Venezia Giorgio Orsoni e per l’imprenditore Erasmo Cinque

Rimane solo la prescrizione, nell’ultimo processo per lo scandalo Mose, sei anni dopo, la grande retata per le mazzette pagate da Giovanni Mazzacurati, presidente del Consorzio Venezia Nuova, a politi ...

Tangenti Mose, processo si conclude con tante prescrizioni e una sola condanna: si attendono risarcimenti

Mose, il processo si chiude con una sola condanna e tante prescrizioni. Comune, Stato, Regione, Città Metropolitana e Cvn aspettando i soldi ...

Rimane solo la prescrizione, nell’ultimo processo per lo scandalo Mose, sei anni dopo, la grande retata per le mazzette pagate da Giovanni Mazzacurati, presidente del Consorzio Venezia Nuova, a politi ...Mose, il processo si chiude con una sola condanna e tante prescrizioni. Comune, Stato, Regione, Città Metropolitana e Cvn aspettando i soldi ...