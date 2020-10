"Tu ci chiudi e tu ci paghi". Scoppia il caos a Napoli contro De Luca (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nico Di Giuseppe Nella prima notte di coprifuoco monta la protesta per le strade contro De Luca. Scontri con le forze dell'ordine Monta la protesta a Napoli contro il coprifuoco. Nei vicoli del centro storico ntorno all'orientale centinaia di persone hanno bloccato anche la circlazione pedonale. Il flash mob era stato rilanciato sui social e così da ogni parte del centro di Napoli gruppi di ragazzi e non solo si sono messi in marcia verso largo San Giovanni Maggiore e l'università Orientale di Napoli. Una diretta su Facebook incita alla ribellione civile contro l'ipotesi di lockdown avanzata dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Ci sono due striscioni in cima a un corteo: "Tu ci chiudi e tu ci ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nico Di Giuseppe Nella prima notte di coprifuoco monta la protesta per le stradeDe. Scontri con le forze dell'ordine Monta la protesta ail coprifuoco. Nei vicoli del centro storico ntorno all'orientale centinaia di persone hanno bloccato anche la circlazione pedonale. Il flash mob era stato rilanciato sui social e così da ogni parte del centro digruppi di ragazzi e non solo si sono messi in marcia verso largo San Giovanni Maggiore e l'università Orientale di. Una diretta su Facebook incita alla ribellione civilel'ipotesi di lockdown avanzata dal presidente della Regione, Vincenzo De. Ci sono due striscioni in cima a un corteo: "Tu cie tu ci ...

