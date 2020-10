Sarri-Fiorentina, spunta una cena. Iachini terzo incomodo? (Di venerdì 23 ottobre 2020) Maurizio Sarri. Nel suo palmares Scudetto con la Juve ed Europa League con il Chelsea (Getty)Non sembra esserci scelta per la Fiorentina: ottenere tre punti contro l’Udinese farebbe tutta la differenza del mondo. Li chiede la società, seccata dopo il poco brillante pari di domenica scorsa, a squarcia gola i tifosi e a maggior ragione Beppe Iachini, l’unico che non può essere così tanto sicuro di poter ancora per tanto tempo avere a che fare con la causa viola. Infatti, in caso di scivolone, non mancano seri pretendenti alla panchina ora occupata dall’ex Palermo. Il sogno rimane Maurizio Sarri e delle nuove indiscrezione rendono in discesa le quotazioni su un suo approdo. Discorso che scopriremo se diventerà attualità soltanto a gambe ferme, dopo aver appreso il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020) Maurizio. Nel suo palmares Scudetto con la Juve ed Europa League con il Chelsea (Getty)Non sembra esserci scelta per la: ottenere tre punti contro l’Udinese farebbe tutta la differenza del mondo. Li chiede la società, seccata dopo il poco brillante pari di domenica scorsa, a squarcia gola i tifosi e a maggior ragione Beppe, l’unico che non può essere così tanto sicuro di poter ancora per tanto tempo avere a che fare con la causa viola. Infatti, in caso di scivolone, non mancano seri pretendenti alla panchina ora occupata dall’ex Palermo. Il sogno rimane Maurizioe delle nuove indiscrezione rendono in discesa le quotazioni su un suo approdo. Discorso che scopriremo se diventerà attualità soltanto a gambe ferme, dopo aver appreso il ...

capuanogio : Improvvisa accelerata nella trattativa tra #Sarri e la #Juventus per risolvere il contratto ancora esistente fino a… - SPalermo91 : RT @NicoSchira: Nessun contatto tra Maurizio #Sarri e la #Fiorentina in questi mesi. Il tecnico (sotto contratto con #Juventus fino al 2022… - infoitsport : Bellinazzo a FN: “Chiesa un’ottima plusvalenza, legittima la sua richiesta per i primi 5 giorni d’Ottobre. Sarri lo… - Cucciolina96251 : RT @NicoSchira: Nessun contatto tra Maurizio #Sarri e la #Fiorentina in questi mesi. Il tecnico (sotto contratto con #Juventus fino al 2022… - infoitsport : “Mazzarri ipotesi più probabile per la Fiorentina. Spalletti e Sarri…” -