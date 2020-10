Sara Croce e il petroliere Hormoz Vasfi | «L’incontro | i regali e le scenate Ora mi sento spiata»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 23 ottobre 2020) «È iniziato tutto a settembre dello scorso anno, quando mi sono ritrovata al suo tavolo durante una cena dell’amfAR, a Milano». Sara Croce riavvolge il nastro e, parlando al Corriere della Sera, racconta la sua versione dei fatti in merito al caso-Hormoz Vasfi, il petroliere iraniano che le ha chiesto indietro il milione di euro speso per lei durante la loro frequentazione. Per l’esattezza «1.051.548,72», comprensivi persino dei regali che il magnate aveva fatto alla mamma della ragazza, Anna Maria Poillucci, tra cui una lavatrice e le cialde del caffè.