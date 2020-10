Running: Maratona di Ravenna 2020 annullata a causa della pandemia (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un mese fa l’annuncio della conferma della Maratona di Ravenna Città d’Arte, oggi, in un quadro socio-sanitario completamente e drasticamente diverso da quello di soli 30 giorni fa, l’annuncio dell’annullamento. La parola definitiva sull’edizione 2020 del grande evento sportivo è arrivata nel primo pomeriggio in diretta sulle pagine ufficiali di Maratona di Ravenna Città d’Arte e del Comune di Ravenna con un annuncio dato dal Sindaco Michele de Pascale, insieme all’Assessore allo Sport Roberto Fagnani ed a Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club. “Da quando – ha spiegato anche in una nota pubblica il primo cittadini di Ravenna ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un mese fa l’annuncioconfermadiCittà d’Arte, oggi, in un quadro socio-sanitario completamente e drasticamente diverso da quello di soli 30 giorni fa, l’annuncio dell’annullamento. La parola definitiva sull’edizionedel grande evento sportivo è arrivata nel primo pomeriggio in diretta sulle pagine ufficiali didiCittà d’Arte e del Comune dicon un annuncio dato dal Sindaco Michele de Pascale, insieme all’Assessore allo Sport Roberto Fagnani ed a Stefano Righini, presidente diRunners Club. “Da quando – ha spiegato anche in una nota pubblica il primo cittadini di...

sportface2016 : #Running: annullata la Maratona di #Ravenna #COVID__19 - mauricarta1 : RT @naby82: Debutto agonistico nella corsa tutto dedicato all’Associazione Italiana per la Lotta al #Neuroblastoma e a Luca, il fratello ma… - naby82 : Debutto agonistico nella corsa tutto dedicato all’Associazione Italiana per la Lotta al #Neuroblastoma e a Luca, il… - sportface2016 : #Running, rinviata alla prossima primavera la maratona #WeRunRoma - sportface2016 : #Running, annullata la #Maratona di #Palermo per l'emergenza coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Running Maratona Running: Maratona di Ravenna 2020 annullata a causa della pandemia Sportface.it Corri la Verona Marathon con Runclusive

VERONA – Poche settimane all’appuntamento con la Verona Marathon del 15 novembre 2020, quest’anno solo in formato virtuale ma che, proprio per questo, sugellerà una fratellanza fra tutti i runner del ...

Running: cancellata la Lago Maggiore Marathon, era prevista a inizio novembre

La Lago Maggiore Marathon, che si sarebbe dovuta svolgere il primo novembre, è stata cancellata per emergenza covid.

VERONA – Poche settimane all’appuntamento con la Verona Marathon del 15 novembre 2020, quest’anno solo in formato virtuale ma che, proprio per questo, sugellerà una fratellanza fra tutti i runner del ...La Lago Maggiore Marathon, che si sarebbe dovuta svolgere il primo novembre, è stata cancellata per emergenza covid.