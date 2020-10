Rispetto le parole del Papa ma un bambino ha una mamma e un papà, dice Matteo Salvini (Di venerdì 23 ottobre 2020) Dopo le parole di Papa Francesco in merito alle unioni civili tra coppie omosessuali, in Vaticano si apre una frattura. Interviene anche il leader della Lega Matteo Salvini. Le inaspettate parole di apertura di Papa Francesco sulle unioni civili per le coppie omosessuali hanno generato una certa confusione. All’interno del mondo cristiano ma non … L'articolo Rispetto le parole del Papa ma un bambino ha una mamma e un papà, dice Matteo Salvini proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Dopo lediFrancesco in merito alle unioni civili tra coppie omosessuali, in Vaticano si apre una frattura. Interviene anche il leader della Lega. Le inaspettatedi apertura diFrancesco sulle unioni civili per le coppie omosessuali hanno generato una certa confusione. All’interno del mondo cristiano ma non … L'articololedelma unha unae un papà,proviene da leggilo.org.

