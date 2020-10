Reti ed emozioni | tra Sassuolo e Torino finisce 3-3

Leggi su iltempo

(Di venerdì 23 ottobre 2020) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Ilfa e disfa, ilnon muore mai ed è la solita macchina da gol. Nella nebbia del Mapei Stadium di Reggio Emilia, la squadra di Giampaolo fallisce l'appuntamento con la prima vittoria stagionale e viene rimontata dal 3-1 al 3-3 dalla seconda forza della Serie A. Gli uomini di De Zerbi gestiscono il possesso palla ma le migliori occasioni sono per i granata sin dalle prime battute. Consigli è costretto agli straordinari prima con un grande intervento su Verdi e poi con il bel riflesso su Meitè ma al 33′ ilpassa in vantaggio. Vojvoda crossa dalla destra, Chiriches buca e Linetty non sbaglia da pochi passi insaccando il primo gol del campionato che porta una firma diversa da capitan Belotti. Ilnon riesce a scuotersi e per Sirigu ...