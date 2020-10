Renzo Ulivieri: “La vignetta di Mancini mi ha infastidito, non è negazionista ma va eliminata” (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Quando ho letto quel post, mi ha infastidito. Una vignetta che doveva essere subito eliminata. Non penso che volesse schierarsi con i negazionisti. Io credo che l’informazione stia facendo il suo lavoro per allertare i cittadini. Quella vignetta però io l’avrei tolta dai social, invece è ancora lì. Spero che la toglierà”. Lo ha detto Renzo Ulivieri, presidente dell’AssoAllenatori, nel corso di un’intervista a Radio Capital in cui ha affrontato il tema della vignetta satirica pubblicata dal ct della Nazionale Roberto Mancini con argomento l’emergenza coronavirus. Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Quando ho letto quel post, mi ha. Unache doveva essere subito eliminata. Non penso che volesse schierarsi con i negazionisti. Io credo che l’informazione stia facendo il suo lavoro per allertare i cittadini. Quellaperò io l’avrei tolta dai social, invece è ancora lì. Spero che la toglierà”. Lo ha detto, presidente dell’AssoAllenatori, nel corso di un’intervista a Radio Capital in cui ha affrontato il tema dellasatirica pubblicata dal ct della Nazionale Robertocon argomento l’emergenza coronavirus.

