Mara Maionchi è positiva al Covid, ricoverata ma sta bene (Di venerdì 23 ottobre 2020) 1E’ risultata positiva al Covid Mara Maionchi. La produttrice discografica e soprattutto giudice in numerosi talent ma in particolare in Italia’s Got Talent è stata ricoverata in un ospedale di Milano, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni, come ha fatto sapere il suo management. Mara Maionchi parla del cancro: ‘Bisogna vivere tutti i giorni fino in fondo essendo felici’ Fino all’11 ottobre la Maionchi era impegnata nelle registrazioni di Italia’s Got Talent insieme agli altri tre giudici, Frank Matano, Joe Bastianich e Federica Pellegrini. Ma dalla produzione del programma è stato fatto sapere che fino all’ultimo giorno della trasmissione sono stati fatti i tamponi e che questi ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 23 ottobre 2020) 1E’ risultataal. La produttrice discografica e soprattutto giudice in numerosi talent ma in particolare in Italia’s Got Talent è statain un ospedale di Milano, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni, come ha fatto sapere il suo management.parla del cancro: ‘Bisogna vivere tutti i giorni fino in fondo essendo felici’ Fino all’11 ottobre laera impegnata nelle registrazioni di Italia’s Got Talent insieme agli altri tre giudici, Frank Matano, Joe Bastianich e Federica Pellegrini. Ma dalla produzione del programma è stato fatto sapere che fino all’ultimo giorno della trasmissione sono stati fatti i tamponi e che questi ...

