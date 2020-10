Libia, accordo per cessate il fuoco permanente. Ma i mercenari restano un’incognita (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il nuovo accordo per la pacificazione della Libia, seguito a mesi di colloqui in ben 4 Paesi e alla graduale ripresa della produzione petrolifera, nasconde più di un’incognita, tra cui il destino di migliaia di mercenari schierati negli ultimi anni da entrambe le parti in conflitto. I contendenti libici hanno firmato oggi un accordo per “un cessate il fuoco permanente in tutte le aree” del Paese africano, grazie alla mediazione della missione Unsmil delle Nazioni Unite e ai negoziati avvenuti tra Marocco, Egitto, Svizzera e Germania, un’intesa celebrata con una cerimonia tenuta a Ginevra e testimoniata dal primo volo commerciale passeggeri operato oggi dopo oltre un anno tra Tripoli e Bengasi. Dopo la mediazione guidata questa settimana ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il nuovoper la pacificazione della, seguito a mesi di colloqui in ben 4 Paesi e alla graduale ripresa della produzione petrolifera, nasconde più di un’incognita, tra cui il destino di migliaia dischierati negli ultimi anni da entrambe le parti in conflitto. I contendenti libici hanno firmato oggi unper “unilin tutte le aree” del Paese africano, grazie alla mediazione della missione Unsmil delle Nazioni Unite e ai negoziati avvenuti tra Marocco, Egitto, Svizzera e Germania, un’intesa celebrata con una cerimonia tenuta a Ginevra e testimoniata dal primo volo commerciale passeggeri operato oggi dopo oltre un anno tra Tripoli e Bengasi. Dopo la mediazione guidata questa settimana ...

