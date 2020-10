La manovra giallorossa è fallita in partenza

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Laitaliana per l’anno 2021 non è ancora nata, ma è già dimezzata. E la notizia è solo l’ennesima riprova dei tentennamenti dell’esecutivo giallorosso nella risposta alla crisi economica connessa alla pandemia di coronavirus. La recente pubblicazione della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza aveva suscitato numerose critiche: su queste colonne avevamo presentato … LainInsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : manovra giallorossa

CatanzaroInforma

La sostanza però cambia poco, con la Roma impantanata nella manovra, soprattutto in mezzo al campo ... Ed infatti al 29’ arriva anche il vantaggio giallorosso, con Mkhitaryan che pennella un pallone d ...La Roma sorride, il Napoli stecca all'esordio in Europa League. Inizia con il piede giusto il cammino dei giallorossi, che si impongono per 2-1 in trasferta sul campo degli svizzeri dello Young Boys n ...