I paletti di Alessandro Di Battista al M5s | con lui una c' è una piccola fronda

Leggi su agi

(Di venerdì 23 ottobre 2020) AGI -Dicontinua a mettereal Movimento 5 stelle che si appresta al confronto degli Stati generali. Alleanze, leadership, terzo mandato sono gli stop di Dibba che trova, dalla sua parte un agguerrito gruppetto di sostenitori, pubblicamente al suo fianco e contro l'alleanza con il Pd, il partner di governo dei pentastellati. Unama con nomi di spicco come quello dell'ex ministra Barbara Iezzi e di Ignazio Corrao. M5s con il Pd scenderebbe all'8%. Alle elezioni si va da soli Se il Movimento Cinque Stelle andasse alle elezioni in coalizione con il Pd, prenderebbe l'8 per cento. Infatti se fossi un dirigente Dem farei di tutto per stare in coalizione con noi perciò rifiuto questa ipotesi", sostiene Di ...