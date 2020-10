GF Vip 5 | Signoretti shock | “Bettarini e Gregoraci amici intimi” ma lei stava già con Briatore

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Non solo Dayane Mello: a quanto pare Stefano Bettarini avrebbe avuto a che fare con un’altra presente all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2020, dove dovrebbe entrare questa o la prossima puntata. Si tratta di Elisabetta. La “bomba” (perché si tratta di una vera e propria bomba mediatica) è stata lanciata da Riccardo, direttore di Nuovo. Ospite a Mattino 5, talk show di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e in onda tutte le mattine, il giornalista di gossip si è lasciato sfuggire che nel 2008 tutti sapevano di “un’zia speciale” tra Elisabettae Stefano Bettarini, che lavoravano entrambi a Buona Domenica. Quell’anno si chiacchiererà molto in merito a questo presunto flirt che tuttavia la ...