Falsi poveri giocavano d'azzardo ma percepivano reddito di cittadinanza (Di venerdì 23 ottobre 2020) Fabrizio Tenerelli Le giacenze sui conti correnti erano di poche decine di euro, erano "poveri" e pertanto percepivano il reddito di cittadinanza, ma giocavano centinaia di migliaia di euro su piattaforme del gioco d'azzardo online C'era chi aveva dichiarato di avere una giacenza media sul proprio conto corrente di 242 euro e chi di 117 euro. Tutte persone indigenti che, proprio per questo motivo, percepivano il reddito di cittadinanza. Peccato, però, che questi poveri giocassero ciascuno centinaia di migliaia di euro nelle varie piattaforme di gioco d'azzardo online. Venti i percettori del reddito di cittadinanza, che sono stati indagati dalla Procura ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Fabrizio Tenerelli Le giacenze sui conti correnti erano di poche decine di euro, erano "" e pertantoildi, macentinaia di migliaia di euro su piattaforme del gioco d'online C'era chi aveva dichiarato di avere una giacenza media sul proprio conto corrente di 242 euro e chi di 117 euro. Tutte persone indigenti che, proprio per questo motivo,ildi. Peccato, però, che questigiocassero ciascuno centinaia di migliaia di euro nelle varie piattaforme di gioco d'online. Venti i percettori deldi, che sono stati indagati dalla Procura ...

Falsi poveri giocavano d'azzardo con i soldi del reddito di cittadinanza: 20 indagati nell'imperiese

Gli indagati dicevano di non avere disponibilita economiche, risultando pero tutti accaniti giocatori sulle varie piattaforme di gioco on-line . Giocavano d'azzardo con i soldi del reddito di cittadin ...

