De Luca chiede il lockdown totale per 30-40 gg. Conte non vuole: 'Fare tutto il possibile per evitare nuove chiusure' (Di venerdì 23 ottobre 2020) "Dobbiamo chiudere per un mese, 30-40 giorni, e poi si vedrà, ma senza soluzioni drastiche non possiamo reggere". Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo de Luca, in diretta Facebook. "Le ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 23 ottobre 2020) "Dobbiamo chiudere per un mese, 30-40 giorni, e poi si vedrà, ma senza soluzioni drastiche non possiamo reggere". Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo de, in diretta Facebook. "Le ...

Corriere : ?? De Luca chiede un lockdown totale. Le ipotesi in campo: coprifuoco o vera e propria chiusura, nella quale sarebbe… - SkyTG24 : ?? #Covid19, #DeLuca chiede al Governo il #lockdown: 'In #Campania a brevissimo' - La7tv : #tagada @a_padellaro commenta l'agenzia di De Luca che chiede il #lockdown per l'intera nazione: 'A nome di chi par… - ehiaguilera : RT @salsadinsonnia: De Luca chiede il lockdown totale per la Campania, inclusa mobilità intercomunale - glen_michele : RT @unfair_play: De Luca chiede lo stop agli spostamenti tra regioni. Tanto la prossima è Benevento-Napoli. #DeLuca #BeneventoNapoli -

Ultime Notizie dalla rete : Luca chiede Coronavirus: Cms, ‘Regione Lombardia ha bloccato erogazione tamponi rapidi’

A spiegarlo all'Adnkronos è l'amministratore delegato del Centro medico Santagostino, Luca Foresti, dopo che la possibilità ... questa opportunità e non capiamo come le Regioni, invece di chiedere ...

Covid, De Luca chiede a Governo lockdown

La Regione Campania potrebbe presto tornare in lockdown. A darne l’annuncio è stato il governatore Vincenzo De Luca, che ha anche chiesto al governo di adottare il lockdown su scala nazionale. Queste ...

A spiegarlo all'Adnkronos è l'amministratore delegato del Centro medico Santagostino, Luca Foresti, dopo che la possibilità ... questa opportunità e non capiamo come le Regioni, invece di chiedere ...La Regione Campania potrebbe presto tornare in lockdown. A darne l’annuncio è stato il governatore Vincenzo De Luca, che ha anche chiesto al governo di adottare il lockdown su scala nazionale. Queste ...