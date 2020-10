Crisanti: “Per tornare a controllare l’epidemia servono tre mesi di restrizioni” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Crisanti: “Per arrivare un reset servono tre mesi” Secondo il microbiologo dell’Università di Padova Andrea Crisanti per arrivare a un “reset” e abbattere le cifre del contagio troppo alte registreate in questi giorni servono tre mesi di restrizioni. Ospite del programma di La7 Piazza Pulita, Crisanti ha affermato che sarebbe stato meglio effettuare tamponi a tappeto, almeno 300-400.000 al giorno, estendendoli alle reti allargate dei positivi, in modo da rompere la catena di contagi il prima possibile. Ora “siamo al punto di partenza”, perché non è più possibile identificare subito gli infetti e i loro contatti, isolando i piccoli focolai. Il virus ha di nuovo preso la rincorsa fuori dal controllo ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 ottobre 2020): “Per arrivare un resettre” Secondo il microbiologo dell’Università di Padova Andreaper arrivare a un “reset” e abbattere le cifre del contagio troppo alte registreate in questi giornitredi restrizioni. Ospite del programma di La7 Piazza Pulita,ha affermato che sarebbe stato meglio effettuare tamponi a tappeto, almeno 300-400.000 al giorno, estendendoli alle reti allargate dei positivi, in modo da rompere la catena di contagi il prima possibile. Ora “siamo al punto di partenza”, perché non è più possibile identificare subito gli infetti e i loro contatti, isolando i piccoli focolai. Il virus ha di nuovo preso la rincorsa fuori dal controllo ...

