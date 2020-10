Coronavirus, Zingaretti: “Lotta senza quartiere, serve una stretta subito” (Di venerdì 23 ottobre 2020) ROMA – Il segretario del Pd Nicola Zingaretti apre la direzione del Pd alla vigilia di “importanti scelte politiche, di nuovo dentro a una profonda crisi” dovuta al coronavirus. “ancora una volta e’ cambiato tutto e di nuovo cambiera’. Serve una lotta senza quartiere al virus. La ripresa dei contagi rischia di compromettere la ripresa”. Leggi su dire (Di venerdì 23 ottobre 2020) ROMA – Il segretario del Pd Nicola Zingaretti apre la direzione del Pd alla vigilia di “importanti scelte politiche, di nuovo dentro a una profonda crisi” dovuta al coronavirus. “ancora una volta e’ cambiato tutto e di nuovo cambiera’. Serve una lotta senza quartiere al virus. La ripresa dei contagi rischia di compromettere la ripresa”.

palermomaniait : Zingaretti sul Coronavirus: ''Battaglia ancora durissima, tutti dobbiamo rispettare le regole'' -… - askanews_ita : 'E' allarme rosso, vedremo se le misure sono sufficienti' (Zingaretti) - MassimoSantoma2 : RT @Libero_official: 'Ci chiamano e dicono di non aver rispettato le precauzioni nelle feste in casa': #coronavirus in #Lazio, la pista die… - Libero_official : 'Ci chiamano e dicono di non aver rispettato le precauzioni nelle feste in casa': #coronavirus in #Lazio, la pista… - arual812 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus @nzingaretti : 'Allarme rosso, vedremo se le misure bastano' #ANSA -