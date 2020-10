Appello di 100 scienziati a Conte e Mattarella: misure drastiche subito o 400-500 morti al giorno (Di venerdì 23 ottobre 2020) 100 scienziati inviano una lettera-Appello al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e a quello della Repubblica Sergio Mattarella: servono misure più drastiche contro il coronavirus e servono subito, prima che sia troppo tardi. Ieri in Italia sono stati registrati oltre 16mila nuovi contagi e 136 vittime. Gli scienziati sono in sostanza per un secondo lockdown, come da giorni chiede il professore Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Medicina molecolare dell’università di Padova e del laboratorio di microbiologia e virologia dell’ospedale di Padova. Crisanti spinge per un blocco delle attività di almeno due settimane che funga da reset e aiuti a evitare il collasso del sistema ... Leggi su blogo (Di venerdì 23 ottobre 2020) 100inviano una lettera-al presidente del Consiglio Giuseppee a quello della Repubblica Sergio: servonopiùcontro il coronavirus e servono, prima che sia troppo tardi. Ieri in Italia sono stati registrati oltre 16mila nuovi contagi e 136 vittime. Glisono in sostanza per un secondo lockdown, come da giorni chiede il professore Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Medicina molecolare dell’università di Padova e del laboratorio di microbiologia e virologia dell’ospedale di Padova. Crisanti spinge per un blocco delle attività di almeno due settimane che funga da reset e aiuti a evitare il collasso del sistema ...

Lockdown totale, da De Luca ai 100 scienziati: sempre più persone lo chiedono a Conte

Vincenzo De Luca chiede al Governo un lockdown totale. E anche 100 scienziati chiedono misure drastiche contro la seconda ondata. Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca chiede al Govern ...

