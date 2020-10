“Ad un passo dalla tragedia: chiudiamo tutto”. Lockdown per 1 mese, l’annuncio in diretta (Di venerdì 23 ottobre 2020) Cosi' il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Facebook. "Procederemo nella direzione della chiusura di tutto, per i dati dei contagi che abbiamo non basta l'ordinanza che entra in vigore oggi. Dobbiamo chiudere tutto e dobbiamo decidere oggi, non domani. Siamo ad un passo dalla tragedia. "Dobbiamo chiudere per un mese, 40 giorni e poi si vedra' ma senza soluzioni drastiche non possiamo "."Non voglio vedere la fila dei camion con le bare", ha aggiunto. "L'unico obiettivo deve essere salvare la vita delle famiglie, tutto il resto ora non conta nulla. (Continua..) E' assolutamente prevedibile che avremo un aggravamento delle situazioni per ragioni oggettive. Primo punto: posti letto. Abbiamo una situazione pesante ma la programmazione fatta ci consente ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 23 ottobre 2020) Cosi' il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, inFacebook. "Procederemo nella direzione della chiusura di tutto, per i dati dei contagi che abbiamo non basta l'ordinanza che entra in vigore oggi. Dobbiamo chiudere tutto e dobbiamo decidere oggi, non domani. Siamo ad un. "Dobbiamo chiudere per un, 40 giorni e poi si vedra' ma senza soluzioni drastiche non possiamo "."Non voglio vedere la fila dei camion con le bare", ha aggiunto. "L'unico obiettivo deve essere salvare la vita delle famiglie, tutto il resto ora non conta nulla. (Continua..) E' assolutamente prevedibile che avremo un aggravamento delle situazioni per ragioni oggettive. Primo punto: posti letto. Abbiamo una situazione pesante ma la programmazione fatta ci consente ...

Agenzia_Ansa : #Covid-19 record di positivi in #Campania in 24 ore 2280 casi. L'allarme di @VincenzoDeLuca : 'Chiudiamo tutto per… - sbonaccini : In @RegioneER già allestiti 634 posti letto di Terapia intensiva permanenti, dai 449 che erano: siamo dunque a un p… - carlosibilia : Con il #DecretoAgosto abbiamo posto fine ad anni di promesse ed aumentato la pensione di #invalidità. A partire dal… - LQuadarellaSanf : RT @Agenzia_Ansa: #Covid-19 record di positivi in #Campania in 24 ore 2280 casi. L'allarme di @VincenzoDeLuca : 'Chiudiamo tutto per 30-40… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #Covid-19 record di positivi in #Campania in 24 ore 2280 casi. L'allarme di @VincenzoDeLuca : 'Chiudiamo tutto per 30-40… -

