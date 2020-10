Violenza sessuale a Latina | tre stranieri abusano di una 12enne Decisivo il racconto della vittima

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 22 ottobre 2020) La Polizia ha dato esecuzione a un provvedimento di fermo a carico di tre immigrati di nazionalità indiana. Sono indagati per lache ha vistouna ragazzina di 12 anni. Lo stupro ha avuto luogo a Fondi nel periodo compreso tra marzo ad aprile 2020., la denunciamadre Le indagini hanno preso il via dopo la denuncia presentata dalla madredodicenne. Gli immigrati, attualmente in attesa di regolarizzare la loro posizione sul territorio italiano, erano stati ospitati nell’abitazione, durante il periodo del lockdown dovuto all’emergenza sanitaria per covid-19. Approfittando dell’assenza del ...