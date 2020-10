‘Temptation Island 8’, Anna Ascione parla della fine della sua storia con Gennaro Mauro e a proposito del single Mario Alfano… (Di giovedì 22 ottobre 2020) Si è da poco conclusa una nuova edizione di Temptation Island, il famosissimo viaggio nei sentimenti di Canale 5 pilotato da Alessia Marcuzzi. L’ultima puntata di questa ottava edizione, ha visto protagoniste, come di routine, le sei coppie che si sono messe in gioco sull’isola delle tentazioni. Dopo un mese infatti, i protagonisti del reality hanno deciso di raccontare come è cambiata la loro vita al di fuori del programma ma, soprattutto, come stanno le cose a livello di cuore. Senza dubbio, tra le coppie più apprezzate ma anche criticate di questa edizione, spicca quella formata da Anna Ascione e Gennaro Mauro. I due, si sono dati del filo da torcere durante il falò di confronto finale, in un tira e molla infinito e che ha tenuto i telespettatori sulle spine, ... Leggi su isaechia (Di giovedì 22 ottobre 2020) Si è da poco conclusa una nuova edizione di Temptation, il famosissimo viaggio nei sentimenti di Canale 5 pilotato da Alessia Marcuzzi. L’ultima puntata di questa ottava edizione, ha visto protagoniste, come di routine, le sei coppie che si sono messe in gioco sull’isola delle tentazioni. Dopo un mese infatti, i protagonisti del reality hanno deciso di raccontare come è cambiata la loro vita al di fuori del programma ma, soprattutto, come stanno le cose a livello di cuore. Senza dubbio, tra le coppie più apprezzate ma anche criticate di questa edizione, spicca quella formata da. I due, si sono dati del filo da torcere durante il falò di confronto finale, in un tira e molla infinito e che ha tenuto i telespettatori sulle spine, ...

trash_italiano : Ma Temptation Island è arrivato alla 37485esima puntata? #GFVIP - hazzasoulmate : non vi fidanzate con martina che avrete le corna più lunghe delle tipe di temptation island. — vabbè comunque lasci… - MarcoAloe2 : @acmilan Pagliacci, avete vinto un Derby dopo 150 anni per aver avuto piu' culo che anima, ieri sera eravate sul di… - TrashCafoni : Temptation Island 5: analisi delle coppie Un'analisi delle coppie - - candemet8992 : Parla colei (Serena Enardu) che ha messo lo stemma nazista sulla torta di compleanno non basta le figure che hai f… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Temptation Island Antonella Elia, ecco la promessa tradita da Pietro Gossip News