Ritrovarsi nell’anticamera del lockdown | dove una mascherina conta più di una maschera

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSiamo nuovamente tutti qui. Lo sapevamo che sarebbe accaduto e che ci saremmo ritrovati. Abbiamo provato a dimenticare, a mettere da parte, a superare, ma l’estate pian piano si è spenta e con lei si sono spente le speranze di aver vissuto solo un brutto incubo. Era prevedibile e, purtroppo, inevitabile perché, diciamocela tutta, ci abbiamo messo del nostro. Abbiamo avuto il tempo di prepararci e lo abbiamo sprecato. Adesso sediamo tutti insieme in attesa, in questa sorta di anticamera del. Sta a noi decidere se proseguire il cammino verso il baratro o se voltarci e incamminarci verso l’uscita, augurandoci che arrivi presto il sostegno di un benedetto vaccino. Tocca a noi rimboccarci le maniche, ritrovando il senso di responsabilità per aiutare e sostenere un sistema che si avvia al collasso. ...