R-TYPE FINAL 2 arriva nel 2021

NIS America è felice di annunciare che R-®️2 arriverà su PlayStation®4, Nintendo Switch™, PC, Xbox One e Xbox Series XS nel! Il leggendario successo sparatutto è tornato con un'esperienza R-senza precedenti! R-2, ultimo capitolo della serie rinomata per la sua grafica colorata e l'azione frenetica degli sparatutto, intensifica queste caratteristiche sulle piattaforme attuali con grafica 3D e caratteristiche di gioco modernizzate. I giocatori vecchi e nuovi possono modellare la loro esperienza a loro piacimento con il sistema di difficoltà basato sulle prestazioni e navi e piloti personalizzabili, mentre sperimentano i classici marchi di fabbrica di R-come la

NIS America è felice di annunciare che R-Type®? Final 2 arriverà su PlayStation®4, Nintendo Switch™, PC, Xbox One e Xbox Series X|S nel 2021! Il leggendario successo sparatutto è tornato con ...R-Type Final 2 sbarca in Europa e America nel 2021. NIS America ha annunciato questo pomeriggio che R-Type Final 2, sviluppato in Giappone da Granzella, arriverà su PlayStation 4, Nintendo Switch, PC, ...