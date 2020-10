Pensioni d'oro, la Consulta boccia il contributo solidarietà per oltre 3 anni (Di giovedì 22 ottobre 2020) AGI - Sì al "raffreddamento della perequazione" per un triennio in quanto "ragionevole e proporzionato", mentre è illegittimo il "contributo di solidarietà" di durata quinquennale, perché eccessiva rispetto all'orizzonte triennale del bilancio di previsione dello Stato: il contributo, quindi, rimarrà operativo per tutto il 2021. Lo ha sancito la Corte costituzionale, esaminando le questioni di legittimità sollevate dal tribunale di Milano e dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti per il Friuli-Venezia Giulia, il Lazio, la Sardegna e la Toscana, in relazione alle misure di contenimento della spesa previdenziale disposte dalla legge di bilancio 2019 a carico delle Pensioni di elevato importo. Le questioni riguardavano la limitazione della rivalutazione ... Leggi su agi (Di giovedì 22 ottobre 2020) AGI - Sì al "raffreddamento della perequazione" per un triennio in quanto "ragionevole e proporzionato", mentre è illegittimo il "di solidarietà" di durata quinquennale, perché eccessiva rispetto all'orizzonte triennale del bilancio di previsione dello Stato: il, quindi, rimarrà operativo per tutto il 2021. Lo ha sancito la Corte costituzionale, esaminando le questioni di legittimità sollevate dal tribunale di Milano e dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti per il Friuli-Venezia Giulia, il Lazio, la Sardegna e la Toscana, in relazione alle misure di contenimento della spesa previdenziale disposte dalla legge di bilancio 2019 a carico delledi elevato importo. Le questioni riguardavano la limitazione della rivalutazione ...

Le questioni riguardavano la limitazione della rivalutazione automatica per il triennio 2019-2021 delle pensioni superiori a determinati importi ("raffreddamento della perequazione") e la decurtazione ...

Doccia fredda per i pensionati d'oro. Un vero e proprio "scippo" legalizzato dall'ultima sentenza della Corte Costituzionale. La Consulta considera legittimo il "raffreddamento" della rivalutazione ...

