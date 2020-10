Napoli-Az Alkmaar, formazioni ufficiali: Osimhen dal 1?, fuori Manolas (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Arrivano le formazioni ufficiali di Napoli e AZ. Lorenzo Insigne è stato convocato da Gattuso e sarà in panchina stasera nell’esordio stagionale degli azzurri in Europa League. Il capitano azzurro è assente dal 27 settembre a causa di un infortunio muscolare che ha recuperato. Il tecnico azzurro deve fare a meno di Zielinski ed Elmas, ancora a casa e positivi al Covid-19. Insigne partirà dalla panchina magari provando nel finale di partita a riprendere contatto con il campo. formazioni ufficiali: Napoli – Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Fabian, Lobotka, Politano, Mertens, Lozano, Osimhen. Az – in attesa L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Arrivano ledie AZ. Lorenzo Insigne è stato convocato da Gattuso e sarà in panchina stasera nell’esordio stagionale degli azzurri in Europa League. Il capitano azzurro è assente dal 27 settembre a causa di un infortunio muscolare che ha recuperato. Il tecnico azzurro deve fare a meno di Zielinski ed Elmas, ancora a casa e positivi al Covid-19. Insigne partirà dalla panchina magari provando nel finale di partita a riprendere contatto con il campo.– Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Fabian, Lobotka, Politano, Mertens, Lozano,. Az – in attesa L'articolo ...

