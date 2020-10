Mille | «Quando ho accettato i miei errori»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Se Elisa Pucci ha scelto di chiamarsi Mille la colpa è un po’ di suo padre che, fin da quando era una bambina, l’ha sempre chiamata «Garibaldì»: «Facevo degli spettacolini, usavo i mobili come scenografia e le tende come costumi. Ogni volta rivoluzionavo tutta casa e mio padre diceva che era come se stesse arrivando la spedizione dei Mille» spiega Elisa al telefono da Milano, città in cui ha scelto di trasferirsi un anno e mezzo fa per quello che oggi chiama «un tempismo imperfetto». Il grande pubblico la conosce come voce dei Moseek, il gruppo che si piazzò quinto alla nona edizione di X Factor e al quale Elisa è ancora artisticamente legata pur avendo scelto di intraprendere la carriera di solista con il nome di Mille. E così, dopo Animali, La vita le cose e Quella di sempre, arriva il suo nuovo singolo: s’intitola Cucina Tipica Napoletana, un nome che accompagna una suggestione che le è venuta un giorno mentre passeggiava per strada: «Avevo un mantra in testa quando mi sono ritrovata di fronte a un ristorante che diceva “cucina tipica napoletana”: visto che con i titoli delle canzoni vado molto a cuore, mi è venuto naturale fissarlo nella mia testa con quel nome». https://www.youtube.com/watch?v=7I7RgfLxIGw