Matthew McConaughey rivela di aver subito abusi sessuali | “Ero certo che sarei andato all’inferno”

(Di giovedì 22 ottobre 2020) A pochi giorni dalla pubblicazione negli Stati Uniti, l’autobiografia diè già un successo editoriale. Greenlights – questo il titolo originale – ripercorre avvenimenti personali che l’attore premio Oscar classifica secondo i colori di un semaforo. Sono verdi le esperienze grazie alle quali è riuscito a crescere, gialle quelle che lo hanno portato a una pausa e rosse, infine, quelle per le quali è stato costretto a fermarsi. Chenon abbia intenzione di risparmiarsi è chiaro fin dalle pagine introduttive di Greenlights, in cui l’attoredi essere stato vittima didurante l’adolescenza. In particolare, riporta Variety,confessa di ...

Ultime Notizie dalla rete : Matthew McConaughey

È un racconto drammatico quello che Matthew McConaughey affida al libro Greenlights in cui racconta per la prima volta alcuni aspetti inediti della sua vita, compresi quelli meno piacevoli.Un doloroso passato, che la star di Hollywood Matthew McConaughey ha rivelato nel suo libro autobiografico, appena pubblicato, "Greenlights". "Fui ricattato per fare sesso per la prima volta a 15 anni ...