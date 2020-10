Mancini e il post sul Covid che fa discutere (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, con una stories pubblicata su Instagram sul profilo ufficiale, ha scatenato le reazioni degli utenti. Il CT ha pubblicato una vignetta in cui un paziente, probabilmente affetto da Covid-19, riceve la domanda: “Come ti sei ammalato?”. “Guardando il Tg”, è la risposta dell’uomo raffigurato. Pronta la reazione degli utenti, indignati di fronte al contenuto pubblicato da Mancini: “Vada a spiegarlo ai famigliari delle vittime di Covid-19, che forse hanno guardato troppa tv”, recitava una delle frasi più correnti fra quelli che sono intervenuti su Twitter. Foto: Twitter Nazionale Italiana Foto Stories: Instagram Roberto Mancini L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il tecnico della Nazionale, Roberto, con una stories pubblicata su Instagram sul profilo ufficiale, ha scatenato le reazioni degli utenti. Il CT ha pubblicato una vignetta in cui un paziente, probabilmente affetto da-19, riceve la domanda: “Come ti sei ammalato?”. “Guardando il Tg”, è la risa dell’uomo raffigurato. Pronta la reazione degli utenti, indignati di fronte al contenuto pubblicato da: “Vada a spiegarlo ai famigliari delle vittime di-19, che forse hanno guardato troppa tv”, recitava una delle frasi più correnti fra quelli che sono intervenuti su Twitter. Foto: Twitter Nazionale Italiana Foto Stories: Instagram RobertoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

