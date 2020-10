Kakà esalta l’Atalanta | “Mi piace la sua filosofia” E la Dea risponde sui social

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Gol a grappoli e prestazioni sempre convincenti. L'Atalanta si conferma un top club anche in Champions League. Il k.o. contro il Napoli in campionato sembra ormai dimenticato e i nerazzurri guardando con fiducia alle prossime gare, magari con la speranza di ripetere quanto fatto nella scorsa stagione, quando la corsa degli uomini di Gian Piero Gasperini si fermò al terzo posto in campionato e ai quarti di finale in Champions.SORPRESALa maturità con cui i bergamaschi hanno dominato contro il Midtjylland, con un netto 4-0, ha impressionato Kakà. L'ex Milan ha twittato dal proprio account: "Veder l'Atalanta giocare e vincere come ieri è ancora una sorpresa o non più? Miil modo con cui il club ha consolidato la propria filosofia". La Dea ha gradito i complimenti incassati dal vincitore del Pallone d'oro 2007 e ha replicato al tweet ...