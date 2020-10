"Il vaccino anti-Covid a dicembre? Va bene anche gennaio", dice l'Aifa (Di giovedì 22 ottobre 2020) AGI - "La valutazione dell'Europa per il vaccino di Astrazeneca, che è uno dei tre più avanti nella sperimentazione, è iniziata ma per ora abbiamo solo i dati sugli animali. Ancora non ci sono stati sottomessi i dati degli studi clinici". Lo ha detto il direttore generale dell'Aifa, Nicola Magrini, ad Agorà su Rai 3. "Penso che tardino fino a novembre - ha proseguito - per avere più dati, perchè quello che conta è sapere non solo se c'è la risposta immunitaria, che c'è nei vaccini di Astrazeneca, Pfizer e Moderna. Le novità riguardano la capacità produttiva per dicembre: l'approvazione potrebbe arrivare tra gennaio e febbraio. I tempi sono straordinariamente veloci rispetto a quelli soliti, ovvero anni, qui si ... Leggi su agi (Di giovedì 22 ottobre 2020) AGI - "La valutazione dell'Europa per ildi Astrazeneca, che è uno dei tre più avnella sperimentazione, è iniziata ma per ora abbiamo solo i dati sugli animali. Ancora non ci sono stati sottomessi i dati degli studi clinici". Lo ha detto il direttore generale dell', Nicola Magrini, ad Agorà su Rai 3. "Penso che tardino fino a novembre - ha proseguito - per avere più dati, perchè quello che conta è sapere non solo se c'è la risposta immunitaria, che c'è nei vaccini di Astrazeneca, Pfizer e Moderna. Le novità riguardano la capacità produttiva per: l'approvazione potrebbe arrivare trae febbraio. I tempi sono straordinariamente veloci rispetto a quelli soliti, ovvero anni, qui si ...

